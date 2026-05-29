Victoria alista Consejo de Protección Civil ante temporada de huracanes

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Ante el inicio de la temporada de huracanes, el Ayuntamiento de Victoria trabaja en la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil y en la limpieza de drenes pluviales para reducir riesgos de inundaciones durante las lluvias.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, informó que en los próximos días quedará formalmente instalado el organismo encargado de monitorear las condiciones climáticas y emitir recomendaciones preventivas a la población.

“Nosotros estamos haciendo lo propio para que ya en próximos días este Consejo de Protección Civil pueda quedar instalado para poderle dar el monitoreo correspondiente a la temporada de huracanes y podamos estar emitiendo las recomendaciones necesarias a la población”, expresó.

Detalló que además de las acciones preventivas, se mantiene coordinación con diversas dependencias municipales para mantener despejados los sistemas de desagüe y evitar afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

“Es decir, tener todo en constante vigilancia para que podamos hacer el trabajo correspondiente”, señaló.

Reséndez Silva aseguró que la limpieza de drenes pluviales presenta un importante avance, alcanzando alrededor del 80 por ciento.

“No, muy avanzado, yo creo que un 80%, y la verdad va muy avanzado la limpia de los drenes pluviales”, comentó.

Indicó que el alcalde de Victoria ha supervisado personalmente estos trabajos en las últimas semanas, especialmente en zonas consideradas de riesgo como el Arroyo María.

“Nos preocupaba también mucho el Arroyo María, que ya le pudimos dar atención”, dijo.

Agregó que las labores se realizaron en coordinación con Protección Civil, Servicios Públicos y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Respecto a la temporada de huracanes, el funcionario adelantó que estarán atentos a la información que emita la Comisión Nacional del Agua y las autoridades de Protección Civil.

“Vamos a esperar y posteriormente por los avisos de Protección Civil y Comunicación Social ya estaremos avisándoles cómo vendrá la temporada de este año”, mencionó.

En otro tema, Reséndez Silva consideró que las lluvias podrían contribuir a mejorar el abastecimiento de agua en la capital tamaulipeca, particularmente en la recarga de mantos freáticos y pozos que complementan el suministro.

“Estas lluvias, bueno, esperamos que haya un poco más de lluvias para que puedan alimentar los mantos freáticos”, indicó.

Aseguró que el acueducto opera con normalidad y que actualmente la presa mantiene un nivel cercano al 60 por ciento, lo que permite garantizar parte del suministro para la ciudad.

“El acueducto está trabajando con normalidad. Ahí vemos que el agua de la presa se mantiene en un 60%”, puntualizó.

Finalmente, señaló que el objetivo es disminuir la dependencia de los tandeos mediante una mejor captación de agua en pozos y fuentes alternas que abastecen a la capital del estado.