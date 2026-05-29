Un éxito Mundialito DIF Victoria 2026, escuela Ford 74 se lleva la Copa.

Cd. Victoria, 28 de mayo de 2026. – El equipo de la escuela Ford 74, vistiendo la playera del país de Paraguay, se coronó campeón del primer Mundialito DIF Victoria al ganar la final y recibir de manos de la presidenta Lucy de Gattás y alcalde Lalo Gattás Báez la Copa del campeonato escolar.

El certamen futbolero disputado en el Campus del Colegio La Salle, concluyó con gran éxito y emotivo ambiente entre jugadores, maestros, padres de familia, patrocinadores y servidores públicos que disfrutaron durante dos días de intensas acciones entre las 12 selecciones participantes.

“Gracias por hacer de este mundialito lleno de alegría” dijo en su mensaje de clausura la presidenta del Sistema DIF, y complemento el alcalde de Victoria destacando la convivencia deportiva que fortaleció los lazos de amistad, trabajo en equipo y sonrisas entre jugadores y asistentes.

“El verdadero triunfo es aprender, divertirse y crecer juntos; sigamos haciendo equipo por nuestras niñas y niños” expresó Gattás Báez al entregar junto a su esposa la Copa del Mundialito, medallas y premios a alumnos de la escuela Ford 74 que venció en la gran final a la José Vasconcelos.

En la clausura del certamen, estuvieron como invitados el director del Colegio La Salle Julián Martínez Sánchez; Rodolfo Manrique Elizalde Director Deportivo de La Cima; el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y el director general del Sistema DIF Victoria César Saavedra Terán.