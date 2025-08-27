Encabezan Lucy y Lalo tercera entrega de apoyos alimentarios en Victoria

Cd. Victoria, 26 de agosto 2025. –

Desde el DIF Victoria, donde se trabaja con voluntad y el corazón, la presidenta del sistema Lucy de Gattás y el alcalde Lalo Gattás Báez entregaron apoyos alimentarios a más de 4 mil adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas y niños victorenses.

En la tercera entrega del Programa Voluntad de Ayudar a las Familias, reiteraron el agradecimiento y esfuerzo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas María de Villarreal y del gobierno que preside el Dr. Américo Villarreal Anaya, por su política humanista de apoyar a las familias que más necesitan.

“La esencia de este programa es unirnos y tendernos la mano, en el DIF Victoria mientras exista una familia que lo necesite aquí seguiremos firmes y comprometidos, trabajando con voluntad y el corazón”, afirmó Lucy de Gattás.

En su intervención, el alcalde Lalo Gattás destacó que una despensa “habla de historias y hogares donde el apoyo puede marcar la diferencia y que recuerda que ninguna familia victorense está sola”, enfatizó.

“Nos dan un respiro y nos hacen sentir que no estamos solos”, dijo a nombre de los beneficiarios Valente Ramírez, habitante de la colonia Emilio Portes Gil.

En el evento, estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, el delegado del ISSSTE Fernando Mancilla, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas Ivette Salazar Márquez y la directora de los programas alimentarios del DIF Tamaulipas Francis González Castillo.