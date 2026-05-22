Lluvias alivian sequía en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con registros de cerca de 70 milímetros de agua, (equivalentes a casi tres pulgadas) en zonas como Ciudad Victoria, el titular de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, calificó como «muy benéficas» las lluvias que han impactado desde la frontera norte hasta la región cañera.

Pese a incidentes menores como caída de árboles, encharcamientos y cortes eléctricos, el funcionario enfatizó que el saldo es altamente positivo para el campo tamaulipeco, con pronósticos de que las precipitaciones continúen durante el resto de la semana y el inicio de la próxima.

En el balance operativo, se informó sobre el rescate de una persona en San Fernando tras la descompostura de su vehículo en una vialidad inundada, así como la evacuación preventiva de una familia en el mismo municipio por ingreso de agua en su cochera.

Asimismo, se atendieron contingencias viales por deslizamientos de tierra y piedras en la carretera Miquihuana-Nuevo León y el desbordamiento de arroyos en el kilómetro 160 de la vía Victoria-Matamoros, donde el paso vehicular se mantuvo bajo el abanderamiento de la Guardia Estatal y Nacional.

Dijo que ante las condiciones meteorológicas actuales, con probabilidades de lluvia de hasta el 100 por ciento, el Estado determinó suspender temporalmente el programa de estimulación de nubes (bombardeo).

González de la Fuente explicó que forzar la precipitación con nubosidad tan cargada de agua podría ser contraproducente y provocar granizo; por ello, se optó por dejar que el agua caiga de forma natural en el Altiplano y la zona centro, donde los niveles registrados ya representan un alivio importante para el territorio.

Respecto a las inundaciones en áreas urbanas de municipios como Reynosa y Matamoros, se señaló que la acumulación de basura en las calles sigue siendo la principal causa de taponamientos en drenes y canales.

Aunque los ayuntamientos realizaron labores de limpieza preventiva por exhorto estatal hace un mes, los desechos arrastrados por la corriente provocaron «espejos de agua» considerables en vialidades principales, por lo que se reiteró el llamado a la población a no tirar basura para evitar daños al patrimonio ciudadano.