Maestros exigen renovación sindical en SNTE Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 21 de Mayo del 2026

La maestra Reyna Campuzano, confirmó que más de 100 docentes de diversas delegaciones en Tamaulipas respaldaron la petición entregada el 19 de mayo a la Sección 30 del SNTE, en la que se exige al secretario general Arnulfo Rodríguez Treviño emitir las convocatorias para renovar comités delegacionales y representantes de centros de trabajo.

Campuzano explicó que los periodos de gestión ya vencieron en marzo de este año, contraviniendo lo estipulado en el Artículo 202 del Estatuto sindical, que marca tres años para delegaciones y dos para representantes de escuela. “No se está cumpliendo con lo más básico y eso nos pone en alerta. El mismo secretario general ha dicho que permanecerá hasta que el Comité Nacional se lo indique, pero nosotros no vamos a permitirlo”, advirtió.

La docente señaló que la inquietud entre los maestros es creciente y que la petición, aunque se presentó a nivel delegacional, tiene alcance estatal. “Hay mucha respuesta de los compañeros, quieren sumarse y participar. Si no se cumple con los tiempos, lo mismo vamos a hacer con el cambio seccional”, adelantó.

La maestra Reyna Campuzano anunció que, de ser necesario, el movimiento organizará una actividad estatal para recolectar firmas y exigir el cumplimiento de la norma. Además, no descartó llevar la protesta al plano nacional: “Si no cumplen, asistiremos a la Ciudad de México, al Comité Nacional del SNTE, para exigir lo que marca nuestro estatuto”.

Con esta postura, el Movimiento Magisterial coloca un nuevo nivel de presión sobre la dirigencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, al advertir que la inconformidad no se limitará a Tamaulipas y que están dispuestos a escalar la protesta hasta la sede nacional del sindicato