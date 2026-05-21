Tamaulipas, entre los estados más pacíficos del país y con mayor reducción de homicidios

Mayo 21 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz, impulsada por avances en todos los indicadores. Las reducciones más significativas se produjeron en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego; ambos cayeron aproximadamente un 70 por ciento, lo que permitió convertirse en el décimo estado más pacífico del país durante el año anterior, según el Índice de Paz México 2026.

El documento, dado a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que, como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del Índice de Paz en México (IPM).

Después de Tamaulipas, los estados que registraron las mayores mejoras en materia de paz fueron Guerrero, Durango, Coahuila y Yucatán.

Además, como resultado de la estrategia de seguridad implementada desde la Mesa de Paz, que diariamente preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, destacaron como los dos municipios con menos casos de homicidio, uno y tres, respectivamente, en todo el país, mientras que Nuevo Laredo se ubicó en la posición número 13, con 11 homicidios.

A nivel nacional, el Índice de Paz México 2026 señala que el año pasado México registró su mejora más significativa en la paz en al menos una década, tras cinco años de mejoras modestas pero constantes.

En 2025, la paz en México mejoró un 5.1 %, lo que marca el sexto año de avance tras cuatro años de deterioros sustanciales. A nivel estatal, las mejoras fueron generalizadas. Veintidós estados registraron mejoras en la paz el año pasado, mientras que 10 se deterioraron.

Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.

Cabe destacar que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un centro de estudios independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, dedicado a reorientar la atención mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos.