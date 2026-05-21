Matrícula básica se desploma: 54 mil alumnos menos en una década

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 21 de Mayo del 2026

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reconoció que cada ciclo escolar la matrícula en educación básica sigue cayendo, con una pérdida acumulada de 54 mil alumnos en primaria durante la última década.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, explicó que el fenómeno responde a la curva demográfica: “México dejó de ser un país de niños, lo fue por 40 años, pero ahora es un país de jóvenes. La presión dejó de estar en la educación básica y se trasladó al bachillerato y la universidad”.

La reducción de estudiantes ha provocado el cierre de turnos vespertinos y nocturnos, además de la necesidad de reorganizar la plantilla docente. “Antes los grupos eran de 45 alumnos, ahora son de 25 a 35, lo que obliga a reasignar maestros”, puntualizó.

Valdez García aclaró que no se prevé un cierre generalizado de escuelas, pero sí una redistribución de recursos humanos y materiales para atender la creciente demanda en educación media y superior.

Actualmente, la SET administra 4 mil 665 escuelas públicas, de las cuales el 60% corresponde al nivel básico. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido la creación de nuevas preparatorias y la reconversión de secundarias para enfrentar la presión demográfica en el rango de 16 a 22 años.