Morena se ha convertido en un club de amigos”: Hugo Reséndez

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 21 de Mayo del 2026

El secretario del Ayuntamiento de Victoria y aspirante a la presidencia municipal, Hugo Reséndez Silva, aseguró que su proyecto político busca continuar con la Cuarta Transformación en la capital de Tamaulipas, pero advirtió que Morena corre el riesgo de convertirse en un “club de amigos” si no garantiza procesos abiertos y transparentes en la selección de candidatos.

Reséndez recordó que le correspondió instalar el primer gobierno de izquierda en Ciudad Victoria con la llegada de Eduardo Gattás, enfrentando una administración complicada. “La labor en estas dos administraciones ha sido muy buena porque hemos logrado devolverle a Victoria la paz y la tranquilidad que tenía”, afirmó.

Sobre sus aspiraciones, fue contundente: “Mi plan A es el Ayuntamiento, mi plan B es el Ayuntamiento, mi plan C es el Ayuntamiento”.

El funcionario subrayó que está preparado para competir en igualdad de condiciones, pero exigió que el partido respete las reglas. “Si Morena no toma en cuenta las encuestas y se convierte en un club de amigos, entonces no está cumpliendo el cometido que ha profesado desde su creación. Nosotros pedimos piso parejo, que a todos se nos trate en igualdad de circunstancias”, señaló.

Hugo Reséndez criticó que en procesos anteriores se registraron varios aspirantes y nunca se ofreció explicación sobre cómo se definió la candidatura. “Tenemos que ser muy exigentes con el instituto político. Tienen que ser abiertos, claros y transparentes, y nosotros estaremos al pendiente de todo eso”, advirtió.

La disputa interna en Morena por la candidatura a la alcaldía de Victoria se intensifica. Figuras como Gerardo Illoldi, Rómulo Pérez y la diputada Catalina Méndez han sido señaladas como parte de un círculo cerrado de poder. En este escenario, Reséndez Silva busca posicionarse como opción competitiva, respaldado por su experiencia administrativa y su discurso de transparencia