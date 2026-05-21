Pide Eva Reyes cerrar filas en Morena ante movimientos políticos en Reynosa

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local Eva Reyes señaló que en Reynosa ya comenzaron a surgir señales de reacomodos políticos de cara al próximo proceso electoral, por lo que consideró necesario mantener la cohesión al interior de Morena para evitar divisiones que afecten al partido.

La legisladora morenista expresó que en los últimos días han surgido expresiones y acercamientos políticos que, a su consideración, reflejan intentos adelantados por posicionar distintos proyectos rumbo a la sucesión municipal. “Ya se empiezan a ver movimientos y cada grupo busca acomodarse políticamente”, expuso.

Asimismo, mencionó que el acercamiento del grupo relacionado con el alcalde Carlos Peña Ortiz hacia el Partido Verde Ecologista no resulta sorpresivo, pues aseguró que desde tiempo atrás existían señales de distanciamiento con Morena.

“Siempre hubo mucha cercanía con el Verde y eso era algo que ya se percibía desde hace tiempo”, comentó.

Eva Reyes indicó que conforme se acerquen los tiempos electorales la actividad política en Reynosa irá aumentando, por lo que insistió en la importancia de actuar con prudencia para no generar confrontaciones internas.

“Lo más importante es cuidar la unidad y no caer en conflictos que terminen debilitando al movimiento”, sostuvo.

De igual forma, consideró prematuro que algunos actores políticos comiencen a hablar sobre posibles candidaturas, al señalar que todavía no son los tiempos oficiales para definir aspiraciones o escenarios rumbo a la próxima contienda.