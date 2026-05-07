“No tuvimos malos candidatos, solo procesos poco rigurosos”: Rómulo Pérez

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Rómulo Pérez Sánchez, negó que el partido haya postulado “malos candidatos” en procesos anteriores, aunque reconoció que los filtros internos no eran tan estrictos como lo serán en adelante.

“No tuvimos malos candidatos, simplemente los procesos de selección no eran tan rigurosos. Ahora serán más estrictos y en 2028 todavía más”, afirmó.

Pérez Sánchez subrayó que Morena, pese a ser un partido joven con apenas 12 años de existencia, ha logrado ocupar la mayoría de los espacios de elección popular. Sin embargo, admitió que la juventud del movimiento ha implicado un proceso de maduración en sus mecanismos internos.

“Estamos redefiniendo cómo se eligen nuestros candidatos. No son los mismos filtros que tuvimos en 2018, ahora evolucionan para dar respuesta a la ciudadanía”, dijo.

El consejero destacó que la llegada de Ariadna Montiel Reyes a la dirigencia nacional representa un área de oportunidad para fortalecer la oferta política del partido. “No es tanto la presidenta, sino el partido como tal que está en una situación de fortalecimiento a largo plazo”, señaló, al insistir en que Morena debe responder a las demandas ciudadanas con perfiles que realmente pertenezcan al movimiento.

En el caso de Tamaulipas, Pérez adelantó que los filtros serán claros y, según sus palabras, “irónicos” en su simplicidad: encuesta, buena imagen e identidad partidista. “Si un aspirante no cumple con estos tres requisitos, no será candidato, aunque tenga popularidad. El candidato será quien cuente con la confianza de la gente”, enfatizó.

La declaración marca un contraste con la narrativa de otros liderazgos que han reconocido la existencia de perfiles cuestionados en procesos anteriores. Rómulo Pérez, en cambio, insiste en que no se trató de “malos candidatos”, sino de procedimientos internos que ahora se endurecerán.

El consejero concluyó que Morena está en un proceso de maduración política y que cada elección ha significado un aprendizaje. “El partido tiene todavía más posibilidades de incursionar en la vida política del país, pero con ciudadanos que cumplan con las expectativas de la gente y bajo los principios que nos manda el movimiento”, aseguró