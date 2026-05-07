Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de mayo.- En medio de recientes señalamientos y acusaciones difundidas contra distintos actores políticos de Morena, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Juan Carlos Zertuche Romero, pidió que cualquier denuncia sea presentada legalmente y no permanezca solo en declaraciones públicas.

El legislador señaló que quienes aseguren contar con pruebas sobre posibles irregularidades tienen la obligación de acudir ante las autoridades competentes para que los hechos sean investigados conforme a derecho.

“Quien tenga información o pruebas, debe presentarlas ante la autoridad competente y no dejarlo solo en declaraciones”, manifestó.

Zertuche Romero aclaró que no tiene conocimiento directo sobre los señalamientos recientes que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, por lo que evitó pronunciarse sobre casos específicos.

“No tengo información de primera mano; lo que conozco es lo mismo que ha salido en redes y medios”, comentó.

En otro tema, el diputado local sostuvo que Movimiento Ciudadano atraviesa por una etapa de crecimiento político en Tamaulipas y a nivel nacional, al considerar que el partido ha logrado posicionarse como una alternativa electoral.

Afirmó que distintas encuestas reflejan un avance sostenido del partido naranja en varios municipios del estado, lo que, dijo, fortalece las expectativas rumbo a futuros procesos electorales.

“Hoy Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en una opción real para la ciudadanía y las encuestas así lo muestran en varios municipios de Tamaulipas”, expresó.

Finalmente, Zertuche Romero destacó que Movimiento Ciudadano ha incrementado su presencia territorial mediante representación en más de dos decenas de cabildos y mantiene una estrategia de expansión política en distintas regiones de Tamaulipas.