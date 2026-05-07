El rector inaugura la Copa UAT 2026 con Ricardo “Diablito” Chávez como invitado de honor

Ciudad Victoria, Tam.; 7 de mayo de 2026.

Con un gran ambiente de fiesta deportiva, el Estadio Universitario Prof. Eugenio Alvizo Porras vivió una noche mágica durante la inauguración y premiación de la 42ª edición del Torneo Infantil y Juvenil Copa UAT 2026.

Ante más de tres mil asistentes, entre familias, entrenadores y pequeños futbolistas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, puso en marcha el evento, el cual contó con Ricardo Chávez Soto como invitado de honor y padrino de esta edición.

En su mensaje inaugural, el rector Dámaso Anaya agradeció a los padres de familia, por su confianza en la Universidad y por seguir haciendo de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Copa UAT, el torneo más importante de Tamaulipas.

Destacó que esta competencia es semillero de grandes deportistas que han sobresalido a nivel nacional e internacional, subrayando como ejemplo a Ricardo “Diablito” Chávez, como también se le conoce en el futbol profesional mexicano, y quien actualmente juega en la Liga MX para los Rayados del Monterrey.

Dámaso Anaya refrendó su compromiso con el deporte formativo, y enfatizó que la UAT seguirá abriendo este tipo de espacios para fomentar la práctica deportiva, buscando promover la sana convivencia y formar excelentes ciudadanos.

Por su parte, Ricardo Chávez, agradeció al rector por la invitación para estar presente en este magno evento y apadrinar la edición 42 de Copa UAT, luego de invitar a niños y jóvenes a dejar su máximo esfuerzo en las canchas.

“Decirles que yo soy un egresado de esta Copa UAT, que yo jugué en los campos que han jugado ustedes; que yo también tuve los sueños, y decirles que todo sueño se puede cumplir si es lo suficientemente terco como para alcanzarlos”, dijo Ricardo Chavez a los niños y jóvenes.

En la ceremonia se contó con la presencia del director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Manuel Virues Lozano; el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores y el presidente del Club de Futbol Correcaminos, Armando Arce Serna, entre otras autoridades.

Posteriormente, se llevó a cabo la premiación a los campeones de Liga y Copa, subcampeones y terceros lugares de la edición 2025, en las distintas categorías, además de la entrega de reconocimientos a los goleadores y mejores porteros, así como material deportivo a los equipos.

En esta edición del torneo Copa UAT, participan 162 equipos en diferentes categorías infantiles y juveniles reuniendo a un total de 2 mil 916 niños y jóvenes victorenses.