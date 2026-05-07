Deuda de Tamaulipas supera los 15 mil millones de pesos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de mayo.– La deuda pública de Tamaulipas se mantiene en 15 mil 072 millones de pesos, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, al comparecer ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

El funcionario estatal expuso ante la Legislatura 66 que, pese al monto de la deuda heredada por anteriores administraciones, el Estado ha logrado mantener estabilidad financiera y mejorar sus indicadores económicos.

Ramírez González recordó que al inicio de la actual administración estatal el saldo de la deuda pública ascendía a aproximadamente 15 mil 924 millones de pesos, por lo que aseguró que se ha logrado disminuir parte de los compromisos financieros.

Durante su intervención, destacó que Tamaulipas cuenta actualmente con la máxima calificación crediticia AAA otorgada por agencias evaluadoras, lo que refleja confianza en el manejo financiero del gobierno estatal.

Además, señaló que el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubica actualmente a Tamaulipas con todos sus indicadores financieros en color verde, luego de que en 2022 algunos aparecían en amarillo.

El titular de Finanzas afirmó que la estrategia aplicada por el gobierno estatal se basa en disciplina presupuestal, control del gasto y fortalecimiento de la recaudación estatal para evitar presiones financieras.

Indicó que entre enero y diciembre de 2025 el Estado obtuvo ingresos propios superiores a los 12 mil 639 millones de pesos, cifra que representó un aumento del 19 por ciento respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos.

Carlos Irán Ramírez González aseguró finalmente que la administración estatal continuará aplicando medidas de responsabilidad financiera bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el propósito de mantener estabilidad económica y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.