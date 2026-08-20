Se suma la UAT al proyecto nacional para construir entornos digitales más humanos y seguros

El rector Dámaso Anaya participa en el Foro Regional Noreste convocado por SEP y ANUIES para reflexionar en torno al tema: “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”.

Monterrey, Nuevo León.; 19 de agosto de 2026.

Con el propósito de sumar esfuerzos en la construcción de entornos digitales seguros e integrales, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, asistió al Foro Regional Noreste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La ceremonia inaugural estuvo presidida por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; y el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, quien participó de manera virtual.

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia; así como titulares y representantes de las instituciones de educación superior de la región noreste, integrada por Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

En ese marco de análisis, el rector Dámaso Anaya posicionó a la UAT como un actor clave en la transformación educativa del país, al sostener que la educación superior debe asumir un rol protagónico en la formación de una ciudadanía digital ética, consciente y crítica.

Reafirmó también la disposición y capacidad de la UAT para articular esfuerzos con el gobierno federal, los gobiernos estatales y organismos internacionales, impulsando políticas públicas, modelos de alfabetización digital y entornos seguros que protejan la salud mental de la juventud.

Con ello, ratificó el compromiso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas para liderar, desde las aulas y la investigación, la edificación de un futuro digital inclusivo, ético y al servicio del ser humano.

Durante el desarrollo del foro, se destacó el objetivo de promover una regulación consciente y de construir políticas públicas con enfoque humanista que protejan la salud mental, prevengan los riesgos cibernéticos y fortalezcan el pensamiento crítico de los estudiantes frente al uso excesivo de pantallas.

Con su presencia en este foro regional, la UAT consolida su posición como una institución de vanguardia, alineada a las políticas nacionales, comprometida con una formación integral donde la tecnología y la innovación respondan siempre a las necesidades y valores de la comunidad.