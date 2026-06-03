Cárcel para «montachoques» en Tamaulipas

Por: José Medina

Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio y la seguridad de las y los ciudadanos, el diputado Juan Carlos Zertuche Romero, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal del Estado el delito de fraude por simulación de percance vehicular, conocido comúnmente como “montachoques”.

Al presentar la iniciativa, Zertuche Romero señaló que la propuesta busca sancionar a quienes provoquen o simulen accidentes de tránsito para obtener beneficios económicos mediante engaños o intimidación.

Contempla penas de tres a nueve años de prisión y multas de 150 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor máximo asciende actualmente a 117 mil 130 pesos.

También prevé agravantes cuando el delito sea cometido por varias personas, se ejerza violencia, la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad, o se utilicen elementos que simulen la intervención de una autoridad.

“Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto más frecuente en distintas partes del país, afectando el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias. Actualmente, nuestra legislación no contempla de manera específica esta conducta, lo que dificulta su persecución y permite que muchos responsables encuentren vacíos legales para evadir la justicia”, expresó.

A la iniciativa se sumaron la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, de MORENA; el diputado Gerardo Peña Flores, del PAN; y la diputada Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano, quienes respaldaron la propuesta para fortalecer el marco legal en materia de seguridad y protección patrimonial.

La acción legislativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera para su estudio y dictamen correspondiente.