Reinversión empresarial deja fuera reparto de utilidades

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 03 de junio del 2026

El secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, explicó que aunque la Ley Federal del Trabajo establece que las utilidades deben cubrirse a más tardar el 31 de mayo, las empresas que deciden reinvertir sus ganancias no están obligadas a repartirlas entre sus trabajadores.

El funcionario precisó que este concepto es “ajeno a lo laboral” y que los empresarios tienen libertad de reinvertir en sus compañías, lo que los exime del pago de utilidades.

“De ser así, que hayan reinvertido sus utilidades, pues no son sujetos al pago de este concepto”, señaló.

Illoldi Reyes recordó que los trabajadores que consideren que su empresa sí generó utilidad fiscal pueden acudir al Centro de Conciliación en los municipios o presentar denuncias digitales a través de la plataforma CICAL, donde inspectores verificarán si existe obligación de pago.

En caso de incumplimiento, las sanciones económicas dependerán del contexto y la reincidencia.

El secretario subrayó que en Tamaulipas no se han registrado denuncias formales en el último año por falta de reparto de utilidades, aunque aclaró que las personas físicas con actividad empresarial tienen hasta finales de junio para cumplir con este concepto.

Finalmente, mencionó que la dependencia también vigila el cumplimiento del salario mínimo actualizado, especialmente en la frontera y en la industria maquiladora. “Hemos realizado inspecciones y se ha estado cumpliendo. Recibimos un par de quejas al inicio del año, pero se resolvieron en el periodo de actualización”, indicó