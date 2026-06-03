Persisten retos de infraestructura y seguridad en escuelas de la región Victoria: CREDE

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque la mayoría de los planteles educativos de la región se encuentran en condiciones favorables para operar, aún existen escuelas que requieren mantenimiento en aspectos como impermeabilización, sistema eléctrico y seguridad, reconoció el director general del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), Juan Vital Román Martínez.

El funcionario explicó que las recientes lluvias han evidenciado algunos problemas de goteras en ciertos planteles, situación que ya está siendo atendida por las autoridades educativas.

“En general se encuentra bien. Hay escuelas, como todas, que necesitan mantenimiento y ahora con la lluvia hay ciertas goteras. Ya lo dijo el secretario, se está trabajando en eso”, expresó.

Respecto a las fallas eléctricas derivadas de la instalación de equipos de aire acondicionado, señaló que en algunos casos no se contemplaron adecuadamente las necesidades de infraestructura cuando fueron colocados los aparatos.

“Cuando se contrataron algunos climas no se previó ciertas cosas y en eso se está trabajando. Incluso se está asesorando a las escuelas junto con la Comisión Federal de Electricidad para poder corregir esa situación”, indicó.

Román Martínez destacó que hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones graves por las precipitaciones recientes.

“Ahorita con las lluvias que haya afectado alguna escuela no tenemos conocimiento que se haya inundado o algo; no tenemos ningún reporte de eso”, afirmó.

El titular del CREDE precisó que en la región existen 537 escuelas distribuidas entre los municipios de Victoria, Güémez y Casas, y aseguró que los planteles con problemas de impermeabilización representan un porcentaje mínimo.

“No son todas las escuelas, son pocas, es un porcentaje muy menor”, sostuvo.

En materia de seguridad, reveló que durante el reciente periodo vacacional cinco escuelas fueron víctimas de robos o actos vandálicos, siendo el hurto de cableado eléctrico uno de los delitos más recurrentes.

“En este periodo hubo cinco escuelas que sufrieron algún daño y en una de esas se roba mucho el cable precisamente de luz”, comentó.

Recordó que uno de los casos más notorios ocurrió en el Jardín de Niños Seferino Castañeda, donde el robo dejó sin energía eléctrica al plantel por varios días.

“Afortunadamente se arregló esa situación, pero los robos persisten y se está trabajando ya en ello”, señaló.

Para enfrentar esta problemática, dijo que se mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Victoria, las mesas de seguridad, corporaciones policiacas, padres de familia y veladores comunitarios.

“Estamos trabajando con el secretario del Ayuntamiento y le pasamos la situación para que nos puedan apoyar. También estamos hablando con veladores para reforzar la vigilancia en ciertas zonas que han sido muy robadas”, explicó.

Entre los sectores con mayores incidencias mencionó planteles ubicados en colonias como Bella Vista y Loma Alta, donde los reportes de robo han sido recurrentes.

Asimismo, informó que varias escuelas ya cuentan con sistemas de videovigilancia y se busca que estos puedan conectarse directamente con los cuerpos de seguridad.

“Se sugirió que las cámaras estuvieran conectadas a los cuerpos de seguridad y ya se les dieron las indicaciones técnicas para que, cuando renueven el equipo, puedan estar en contacto directo y atender una emergencia de manera inmediata”, concluyó.