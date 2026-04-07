Impulsa MC que haya home office para cuidadores que sean empleados públicos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 7 de abril.-La diputada Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano, puso sobre la mesa una iniciativa que pone en el foco madres, padres y cuidadores que trabajan en el gobierno estatal y que viven bajo presión constante.

“Hoy más que hablar de una ley o de artículos quiero hablarles de la realidad que viven miles de madres padres y personas cuidadoras en nuestro estado que trabajan para el gobierno del estado y que mientras intentan sostener su empleo están preocupados y angustiados de estarse preguntando si sus hijos o hijas en ese preciso momento que viven con discapacidad están recibiendo una atención necesaria”, soltó.

La propuesta de Benavides Villafranca

busca añadir el artículo 17 Bis a la ley laboral de servidores públicos.

“La iniciativa que presentamos a nombre de la bancada naranja propone adicional el artículo 17 bis a la Ley del Trabajo de los servidores públicos», sostuvo.

Dijo que » la propuesta es esta establece que cuando la naturaleza del empleo lo permita, estas madres padres o tutoras puedan realizar sus labores desde casa o ajustar sus horarios hasta dos veces por semana acreditando la necesidad mediante una constancia médica oficial”.

La diputada indicó que el objetivo es sencillo permitirá que quienes cuidan a hijos que viven con discapacidad autismo o algún trastorno de neurodesarrollo tengan acceso a jornada flexibles turnos mixtos o lo que se denominan inglés como home Office.

“Si algo aprendimos de la pandemia por el Covid es que la efectividad laboral no está relacionada a las horas que estamos sentados entre una computadora no estamos pidiendo que personas cuidadoras trabajen menos proponemos darle la posibilidad de que el estado se ajuste a la realidad que vivimos”.

El problema, dice, también es estructural porque fltan espacios de atención para personas con discapacidad.

“Ante la falta de centros que brinden cuidados de calidad a personas que viven con discapacidad el estado le corresponde ofrecer opciones laborales donde las personas cuidadoras no se queden atrás hacer home Office permite equilibrar ambas labores sin sacrificar ninguna”