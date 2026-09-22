El trae otros arreglos con otra gente: Gustavo Cárdenas sobre la salida de Juanjo Salazar de MC

Por José Gregorio Aguilar

Martes 22 de Septiembre del 2026

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas reiteró que nadie corrió al ex Secretario de Gestión Social pero en esta ocasión agregaría que ya tenía acuerdos políticos previos

«Se fue solo, por su propia voluntad. Nadie lo corrió», respondió al ser cuestionado sobre la salida de Juan José Salazar, mejor conocido como Juanjo Salazar, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como Secretario de Gestión Social de la Coordinación Estatal del partido naranja.

En entrevista, Cárdenas Gutiérrez aseguró que incluso intentó contactarlo tras su nombramiento como delegado, pero ya no obtuvo respuesta.

«Se le llamó por teléfono y que te puedo decir que la puerta está tan amplia para entrar o para salir. Si él se fue, pues se fue por su propia voluntad. Nadie le dijo nada absolutamente para que se fuera», declaró.

Sin embargo, el propio delegado dejó entrever que la salida ya estaba negociada con antelación:

«Él traía otro tipo de arreglos con otra gente. Sabe Dios, ¿qué le ordenaron a él? respondió sin proporcionar mayores detalles sobre si se trataba de arreglos políticos o de otra índole.

Y agregó: “él andaba aquí con nosotros, entonces tuvimos varios desayunos en su casa, platicamos y la verdad que el día que me nombran delegado, que yo no sabía que me iban a nombrar como delegado, Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez que me invitan… en ese momento fue cuando le marco yo a él, te espero, estoy en México y regresando te veo allá en Victoria. Entonces llegó y ya no lo volví a ver», explicó.

Juanjo Salazar era considerado uno de los pocos cuadros jóvenes de MC en la capital con trabajo territorial visible. Durante meses se le vio pintando bardas, entregando tinacos, recorriendo colonias y realizando activismo con los colores naranja en ciudad Victoria, donde aún permanecen bardas con su nombre.

De manera repentina dejó de aparecer en actividades del partido y dejó de responder a entrevistas, lo que generó el rumor en el círculo político local sobre su posible incorporación al Partido Acción Nacional (PAN), lo que finalmente se confirmó hace días.

Aunque Juanjo Salazar grabó un video para explicar su salida del partido naranja, no ha fijado una postura pública sobre los «arreglos» a los que hace referencia el delegado nacional.

Movimiento Ciudadano en Tamaulipas ha sido criticado recientemente por los dirigentes del PRI y del PAN por la falta de posicionamientos contra el gobierno estatal quienes señalan que el partido naranja representa una oposición simulada.