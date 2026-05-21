Impulsan en CONALEP Victoria cultura de prevención contra el acoso y hostigamiento sexual

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer entornos educativos seguros y libres de violencia, se realizó la plática “Acoso y Hostigamiento Sexual” en el CONALEP Plantel Victoria 172, dirigida al personal docente y administrativo para reforzar la identificación, prevención y atención de estas conductas.

En el marco de esta actividad, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de promover una cultura de “Cero Tolerancia” y respeto a la dignidad humana en los espacios laborales y educativos, impulsando acciones preventivas que contribuyan a la construcción de ambientes sanos y seguros.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el cumplimiento normativo, la prevención de riesgos institucionales, la mejora del clima organizacional y la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección de las y los estudiantes.

Asimismo, se reconoció la importancia de generar conciencia entre el personal educativo para evitar conductas de violencia, fortalecer la atención oportuna y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

En el evento también participaron el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emanuel Reséndez Gómez; el director del CONALEP Victoria, Fernando Arizpe Pedraza; la directora de Género e Inclusión Laboral, Cristina Mayela Lavín Sada; y el expositor de la plática, Juan Carlos Cortina García.

Illoldi Reyes dijo que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, para promover espacios libres de violencia, con igualdad, respeto y bienestar para todas y todos.