PRI exige retirar registro a Morena por vínculos con el narco

Por José Gregorio Aguilar

Martes 05 de Mayo del 2026

El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, afirmó que Morena debe perder su registro como partido político por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de que un tribunal federal de Nueva York acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Tuvo que venir un gobierno extranjero a poner orden. El PRI exige que se le quite el registro a Morena por ser un narcopartido y pactar con criminales. No podemos callar cuando sus malas políticas han dañado a miles de familias mexicanas”, declaró Díaz Lara durante la rueda de prensa de este martes

El dirigente recordó que en 2021 el priista Mario Zamora denunció públicamente la violencia electoral en Sinaloa, donde más de 80 representantes del partido fueron secuestrados. “Hoy se confirma lo que advertimos: Morena no protege a las familias, protege a sus propios intereses”, señaló.

Díaz Lara acusó que la defensa de la “soberanía” que enarbola Morena es en realidad un intento de blindar a López Obrador y a Rocha Moya. “No es soberanía, somos todos los mexicanos. Lo que se defiende es a los implicados, no al país”, enfatizó, al recordar que el gobierno estadounidense ha señalado a nueve involucrados en Sinaloa.

El líder priista también cuestionó la renovación de la dirigencia de Morena, realizada —dijo— con quienes controlan el padrón de beneficiarios federales. “Celebran con impresentables y hasta con el dictador cubano Díaz-Canel, mientras los agricultores y familias mexicanas carecen de subsidios”, criticó.

Advirtió que el T-MEC está en riesgo debido a la falta de capacidad de Morena para entablar relaciones serias con Estados Unidos y Canadá. “En siete años no han podido firmar un nuevo tratado. Pactar con el narco pone en peligro más de 10 millones de empleos y el 85% de nuestras exportaciones”, subrayó.

“Hoy exigimos a Morena que dé resultados y que se haga justicia. No podemos permitir que se manche el nombre del país ni que se ponga en riesgo el futuro de las familias mexicanas”, concluyó Díaz Lara