Meléndez acusa a Arnulfo de intentar manchar su trayectoria y su trabajo; lo invita a debatir.

Por José Gregorio Aguilar

Martes 05 de mayo del 2026.

El aspirante a la Secretaría General de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, criticó que la relación entre la dirigencia sindical y la base magisterial se ha convertido en lejana y sin respuestas a las demandas. Señaló que las gestiones se concentran en un grupo reducido de cercanos al Comité Ejecutivo Seccional, lo que ha generado desconfianza y persecución laboral hacia quienes se atreven a denunciar irregularidades.

“Los compañeros se van alejando porque no hay confianza ni atención. Las respuestas son solo para unos cuantos, y quienes se atreven a declarar son perseguidos laboralmente”, afirmó Meléndez, al recordar que en su trayectoria sindical siempre trabajó bajo los principios de libertad, democracia y justicia.

El aspirante cuestionó directamente al actual liderazgo, al que se refirió como “el que está en turno”, señalando que ha buscado repetidamente la dirigencia sin aprender a ejercerla con democracia. “Ya lo fue una, ya lo fue dos veces, pero no ha aprendido a hacer las cosas con democracia”, lanzó.

Meléndez también acusó al Comité Ejecutivo Seccional de intentar manchar su trayectoria y su trabajo, construido —dijo— con respeto y disciplina. “En lugar de estar tratando de manchar mi trayectoria, los invito a que vayamos a un debate”, expresó.

El aspirante seccional insistió en que el magisterio merece escuchar propuestas claras y tener la libertad de decidir entre varios contendientes, en un proceso abierto y respetuoso. “Si hay tres, cuatro o cinco aspirantes, que los compañeros conozcan sus propuestas y decidan con libertad”, puntualizó.

La crítica de Meléndez se suma al ambiente de tensión que vive la Sección 30, donde las voces disidentes reclaman mayor cercanía y transparencia en la atención sindical.

Cabe recordar que Meléndez ha sido el único aspirante que ha levantado la mano para participar en un debate y ahora hace suya esa propuesta, retando públicamente a la dirigencia en turno y al Comité Seccional a confrontar ideas frente a la base.