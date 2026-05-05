Aumentan casos de VIH en Tamaulipas; suman 42 en 2026 hasta la semana 15

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de mayo.- Un total de 42 casos confirmados de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se han registrado en Tamaulipas en lo que va de 2026, hasta la semana epidemiológica 15, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

A nivel nacional, el Estado de México encabeza la lista con 605 casos, seguido por Veracruz con 442 y la Ciudad de México con 316, concentrando la mayor incidencia en el país.

En total, México acumula 4 mil 308 casos confirmados de VIH en 2026, con predominio en hombres en todos los estadios clínicos considerados por la clasificación epidemiológica vigente.

En Tamaulipas, los diagnósticos se distribuyen en los primeros cuatro estadios clínicos de la enfermedad y muestran una mayor incidencia en población masculina, en concordancia con la tendencia nacional.

El reporte epidemiológico precisa que la cifra estatal no incluye los nueve casos reportados en la última semana, los cuales se contabilizan de manera independiente dentro del sistema de vigilancia.

En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 107 casos acumulados, el número actual refleja una disminución en los registros de este año.

Pese a ello, las autoridades de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica ante la detección constante de nuevos contagios en la entidad, así como la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.