Reforma al tribunal administrativo desata críticas de Senadora de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de mayo.- La reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobada entre finales de 2025 y principios de 2026 ha generado críticas en el ámbito político, entre ellas las de la senadora tamaulipeca Imelda San Miguel Sánchez, quien votó en contra al considerar que debilita los contrapesos institucionales.

La legisladora sostuvo que las modificaciones legales tienden a colocar al tribunal del lado del poder, reduciendo su papel como instancia independiente frente a la autoridad y afectando su función como garante de equilibrio.

Advirtió que este escenario impacta directamente en la certeza jurídica, al reflejar una tendencia hacia la concentración de poder y la disminución de mecanismos de control dentro del sistema de justicia administrativa.

“El centro de la reforma es totalmente perverso y fortalece al gobierno de los servidores públicos en perjuicio de la ciudadanía y esta pésima reforma rompe su equilibrio, afecta la certeza jurídica y refleja la vocación autoritaria de Morena y del gobierno”, dijo.

“Cada vez cuesta más abrir un negocio sin tener que dar sobornos, como ocurrió con la Fiscalía de la Ciudad de México. Debería de darles vergüenza. Ojalá que la reforma quede congelada porque no es para el bien de los ciudadanos”.

La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo busca agilizar los juicios mediante plazos más cortos y el impulso a la justicia digital; sin embargo, el Partido Acción Nacional ha advertido que los cambios implican concentración de poder, restricciones al derecho de defensa y una disminución de la certeza jurídica al ampliar facultades de las autoridades fiscales.