Llama Víctor García a reforzar acciones contra el SIDA

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El diputado de Morena, Víctor García Fuentes advirtió sobre el incremento de casos de VIH en jóvenes y subrayó la importancia de reforzar las acciones de prevención, educación sexual y autocuidado en el estado. El legislador destacó que, aunque existe infraestructura para la atención, es indispensable el trabajo coordinado entre instituciones, familias y medios de comunicación.

García Fuentes recordó que Tamaulipas cuenta con una red de atención especializada. “Fíjate que siempre ha sido el tema del programa, lo que es el CAPACIT, el Centro de Atención para Pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual en el Estado. Creo que debe haber alrededor de 10, 12 centros, es donde se previene, donde se trata a los pacientes que son seropositivos o ya VIH positivos”, explicó.

El diputado insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en el sector salud.

“Tenemos que seguir participando y yo creo que no solamente es responsabilidad del sector salud. Claro que, a través de los 364 centros de medicina comunitaria, centros de salud, tenemos que hacer reflexiones, también échenos la mano ustedes (medios de comunicación). Es importante que a los jóvenes irlos educando, ir transmitiendo la cultura del autocuidado, de la prevención, el uso de preservativo que es fundamental”, dijo.

García Fuentes señaló que factores como la educación sexual insuficiente y las adicciones elevan los riesgos de contagio.

“Sigue existiendo todavía y muchas veces va agregado con el tema de la educación, con el tema de la prevención, pero sobre todas las cosas el tema de las adicciones tiene mucho que ver con el contagio, no solamente el sexual, también a través de jeringas con sustancias intravenosas”, detalló.

Al ser cuestionado sobre si persiste el estigma hacia las personas que viven con VIH, el legislador afirmó que dicho prejuicio debe seguir disminuyendo. “Todos los pacientes seropositivos con infecciones de transmisión sexual tienen todos los derechos garantizados. Cualquier centro de trabajo que rechace a un hombre o a una mujer por tener VIH positivo pues está incurriendo en un atentado contra los derechos humanos yo creo que ese estigma va a ir bajando, no es como hace 10 años”, sostuvo.

También aclaró la desinformación sobre las vías de transmisión. “Acuérdense que el VIH se transmite a través de una vía hematógena, a través de la sangre; no es de la saliva, no es del contacto, ni tan siquiera de un beso, la vía es hematógena, a través del contacto de la mucosa, que se da en las relaciones sexuales”, expresó.

Finalmente, reiteró la importancia de hablar abiertamente del tema. “Por eso hay que insistir sin tabúes, sin tapujos, decir: ¿sabes qué? El uso del preservativo es fundamental”, subrayó.

El legislador llamó a fortalecer la información en escuelas, hogares y espacios públicos para frenar el aumento de casos y proteger especialmente a la población joven.