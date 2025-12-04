Certifican DIF y gobierno de Victoria a empresas por inclusión laboral

Cd. Victoria, 3 de diciembre 2025. –

En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, el Sistema DIF y gobierno de Victoria entregaron certificado a las empresas Farmacia Simi y Bodega Aurrera por fomentar políticas y programas de inclusión laboral.

“Es un orgullo tener y trabajar en Victoria con empresas socialmente inclusivas y responsables que respetan y hacen valer el derecho de personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones” expresó en su mensaje la presidenta del Sistema DIF Victoria.

Lucy de Gattás y Eduardo Gattás, alcalde de Victoria, entregaron de manera personal la concesión de distinción a Mayra Betancourt, propietaria de la farmacéutica filial El Olivo; y la gerente general Itzel Sánchez, de Bodega Aurrera sucursal Rivera.

En la ceremonia, estuvo presente el personal que labora en las empresas certificadas por cumplir con la Ley General para Inclusión, que promueve el acceso al empleo en condiciones de igualdad para contribuir a una sociedad más equitativa y solidaria.