Ramiro Ramos advierte: Fiscalía debe ser independiente del Ejecutivo

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El ex dirigente del PRI en Tamaulipas y ex legislador, Ramiro Ramos Salinas, señaló que el principal requisito de un fiscal, ya sea anticorrupción o general, es la independencia frente al Poder Ejecutivo. Advirtió que si existe injerencia o sumisión, el puesto queda sesgado y pierde credibilidad.

“Un fiscal tiene que ser independiente del Ejecutivo. Si Govea va a ser sumiso y va a hacer lo que le dice el Ejecutivo, estamos mal, como ha estado mal el desempeño del anterior fiscal”, expresó Ramos Salinas.

El priista subrayó que su partido siempre ha promovido la colaboración entre poderes, pero nunca la subordinación. “El PRI se promueve en un sentido de profesionalismo, de imparcialidad y de seriedad en el desempeño”, dijo.

Ramos recordó que Tamaulipas enfrenta un escenario marcado por la impunidad, con múltiples señalamientos de corrupción y huachicol, lo que exige que la Fiscalía actúe con firmeza y autonomía.

También hizo referencia al proceso de designación en la Fiscalía General de la República, donde, aseguró, existe una clara instrucción del Ejecutivo y un trámite meramente formal en el Senado. “Se requiere que la Fiscalía del Estado colabore en muchos de los casos con la Fiscalía General”, apuntó.

Finalmente, insistió en que la independencia del fiscal es clave para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la justicia no esté sometida a intereses políticos.