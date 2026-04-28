PRI busca recuperar municipios clave frente a Morena en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Martes 28 de abril del 2026

El ex diputado priísta Ramiro Ramos Salinas aseguró que el PRI tiene posibilidades reales de recuperar municipios estratégicos de Tamaulipas en las próximas elecciones, pese al dominio que actualmente mantiene Morena.

Entre los territorios donde ve margen de avance mencionó Nuevo Laredo, donde Morena ha ganado por márgenes reducidos; Miguel Alemán, con fuerte tradición priísta; y Matamoros, donde cuestionó el desempeño del gobierno local. También señaló que en Río Bravo gobierna una coalición favorable al PRI y que en San Fernando hay condiciones para competir.

Sobre Reynosa, reconoció que el panorama es más complicado por la fuga de viejos priístas hacia la oposición, aunque destacó el desgaste político del alcalde y la falta de coordinación con el gobierno estatal.

En ciudad Victoria, Ramos subrayó que “los servicios y la infraestructura fueron construidos por gobiernos priístas” y que muchos de los actuales actores de Morena provienen del PRI, lo que puede ser capitalizado en campaña.

El priísta criticó la falta de apoyo federal en infraestructura, campo y seguridad, y advirtió que los recortes presupuestales han debilitado al estado. “Cuando el PRI gobernó había más tranquilidad, más desarrollo y más organización ciudadana”, afirmó.

Ramos Salinas también cuestionó la alianza con el PAN, señalando que en varios municipios los panistas acapararon candidaturas y redujeron la votación priísta. “No estamos en contra de ir aliados, pero sí de que se queden con las candidaturas. Las encuestas demuestran que los priístas somos más competitivos”, puntualizó.

Cabe recordar que el proceso electoral en Tamaulipas inicia en septiembre de este año. Aunque muchos actores políticos se han movido con anticipación, en el PRI se ha privilegiado el respeto a las reglas electorales y sus cuadros trabajan en posicionar al partido de cara a la contienda.