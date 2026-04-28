Robo destruye la operatividad de la Escuela Primaria ‘La Corregidora’ y cancela celebraciones del Día del Niño

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. — La delincuencia no dio tregua a la escuela primaria “La Corregidora”, ubicada en el 3 y 4 Matamoros, donde un cuantioso robo ha dejado al plantel prácticamente inoperante, afectando a cientos de alumnos a pocos días de celebrarse el Día del Niño.

De acuerdo con los reportes, personas desconocidas sustrajeron la totalidad del cableado eléctrico, dejando a la institución sin energía.

El saqueo a la infraestructura del plantel fue tal que también fueron robadas las llaves de los bebederos y de los baños, lo que provocó la suspensión total del suministro de agua en el plantel. Además del daño a los servicios básicos, los responsables se llevaron mobiliario escolar y equipo de cómputo.

Como consecuencia directa de este acto, la comunidad escolar se vio obligada a cancelar el festival conmemorativo por el Día del Niño, dejando a los estudiantes sin su esperado festejo.

Padres de familia y autoridades educativas manifestaron su indignación y preocupación ante la vulnerabilidad del centro educativo. Han hecho un llamado urgente a las autoridades correspondientes para la rehabilitación inmediata de la escuela y el restablecimiento de los servicios, exigiendo además mayor vigilancia para evitar que estos hechos se repitan.