Diputada llama a la calma y a no difundir noticias falsas tras amenazas en escuelas de Altamira

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Ante las recientes amenazas y «pintas» registradas en diversos planteles escolares de la entidad, particularmente en el municipio de Altamira, la diputada local de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a los padres de familia para evitar caer en pánico y no contribuir a la difusión de noticias falsas.

La legisladora reconoció la preocupación legítima de las familias tras los hechos ocurridos en el sur de Tamaulipas, sin embargo, subrayó la importancia de mantener la calma y actuar con responsabilidad ante la información que circula en plataformas digitales.

Martínez López señaló que, si bien las redes sociales son una herramienta útil para la difusión de información, lamentablemente también son catalizadoras de psicosis colectiva.

«Es un llamado a que no se difundan noticias falsas. Es difícil detenerlas porque la gente tiene su libre derecho de expresarse, pero a veces causan cierto pánico», expresó la diputada, quien confirmó que en el caso del sur del estado, las autoridades atendieron el llamado de los docentes de inmediato para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

Respecto a las investigaciones para dar con los responsables de estos mensajes de amenaza, la diputada enfatizó que el objetivo no es meramente punitivo. El enfoque, aseguró, debe ser la identificación de los alumnos involucrados para brindarles atención y resolver los problemas «desde adentro».

«Se buscará al alumno responsable con el fin no de castigar, sino de salvaguardar la integridad y poder resolver. ¿De qué va a servir castigar a un estudiante cuando lo que se busca es que tengan mayor educación?», cuestionó.

Finalmente, Martínez López destacó que desde el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación presidida por la maestra Yuridia Iturbe Vázquez, se analizan iniciativas para fortalecer los valores en las aulas. No obstante, recordó que los padres de familia son copartícipes esenciales en este proceso.

«Los padres de familia tienen la responsabilidad sobre los menores. Mientras no suceda algún hecho que afecte, nuestro trabajo seguirá siendo puramente de prevención», concluyó.