Telmex al borde de huelga: sindicato fija plazo al 30 de abril

Por José Gregorio Aguilar

Martes 28 de abril del 2026

El sindicato de Telmex en Victoria advirtió que, si la empresa no ofrece una respuesta positiva antes del 30 de abril, se verán obligados a estallar la huelga. La advertencia la hizo el secretario general, Carlos Ramos, quien reconoció que la medida afectaría directamente a millones de usuarios que dependen de internet, telefonía y redes sociales para su vida diaria.

“Créeme que a nadie, ni a la empresa ni a nosotros, nos conviene llegar a esas instancias. Es un derecho que tenemos por contrato, pero perjudicar a terceras personas no está bien. Se detiene todo, se detiene todo”, expresó Ramos, subrayando el impacto que tendría un paro nacional en las telecomunicaciones.

El dirigente explicó que el emplazamiento a huelga inició el 25 de abril, pero ante la falta de condiciones en la negociación se prorrogó hasta el 30 de abril, Día del Niño. La revisión contractual incluye alrededor de 60 cláusulas, de las cuales apenas se han desatorado diez. Entre ellas destaca la cláusula 149 sobre jubilación, que ya sufrió modificaciones en 2025 y que sigue siendo uno de los puntos más sensibles para los trabajadores.

A nivel nacional, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) exige un incremento salarial cercano al 15–16%, además de la cobertura de vacantes y garantías sobre pensiones.

La dirigencia encabezada por Francisco Hernández Juárez mantiene la misma postura en todas las secciones del país, lo que significa que la huelga en Victoria sería parte de un movimiento nacional de más de 60 mil trabajadores.

Ramos insistió en que la intención no es afectar a la población, pero reconoció que, de no haber acuerdo, “las telecomunicaciones se detienen” y millones de usuarios quedarían incomunicados