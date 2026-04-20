ISSSTE minimiza protesta de trabajadores.

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 20 de abril del 2026

Tras semanas de manifestaciones, mantas y la toma de la clínica del ISSSTE en ciudad Victoria, el subdelegado médico estatal Jorge Iván Cortina Beltrán, quien hasta ahora se había negado a dar a conocer su versión, finalmente habló sobre el conflicto, aunque minimizó las exigencias de las enfermeras y trabajadores sindicalizados y evitó hablar de las acusaciones que también él ha recibido.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los motivos por los que se mantiene esa protesta, el subdelegado médico respondió que se debe a “algunas cuestiones de abuso de autoridad”, cuando en realidad las acusaciones son más graves e históricas.

“El instituto siempre está abierto al diálogo y las negociaciones continúan”, agregó. “Se continúa analizando la situación por parte de oficinas centrales”, dijo, sin ofrecer mayores detalles ni plazos concretos.

Y es que las protestas de los trabajadores incluyen la colocación de mantas y cartulinas en la delegación estatal, con consignas como “¡Fuera Mendoza!”, en referencia al director Carlos Alberto Mendoza Banda, acusado de entregar plazas a «sus amigos del IMSS».

Al respecto, Cortina Beltrán confirmó que este último sigue al frente de la clínica, pese a las acusaciones que motivaron las manifestaciones. “Ambas situaciones se investigan, pero no es una respuesta que podamos dar de manera inmediata”, señaló, insistiendo en que todo depende de instrucciones de la ciudad de México.

El subdelegado subrayó que las manifestaciones no han detenido el trabajo en la clínica y que la atención a los usuarios se mantiene como prioridad. Sin embargo, evitó profundizar en las denuncias de los trabajadores, limitándose a reiterar que “las cosas están avanzando bien”.

Cabe subrayar que los trabajadores también manifiestan inconformidad en contra del propio del subdelegado médico Jorge Iván Cortina Beltrán a quien acusan de convertir la clínica en un botín político asignando los puestos de confianza por compadrazgo o compromiso político.