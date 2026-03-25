Advierten restauranteros alza de precios por combustibles en Ciudad Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 25 de marzo.-Restauranteros de Ciudad Victoria advirtieron que el aumento en los precios de los combustibles podría presionar al sector y provocar incrementos moderados en los precios de los alimentos preparados durante los próximos meses.

Jesús Arnoldo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), señaló que hasta ahora la inflación no ha impactado de manera directa en los precios al consumidor, lo que ha permitido mantener cierta estabilidad para los comensales.

Sin embargo, explicó que existe preocupación por el comportamiento de los combustibles, ya que el alza en gasolina y diésel podría encarecer la cadena de suministro y los costos de operación de los negocios.

El dirigente indicó que el impacto se reflejaría principalmente en el traslado de insumos y en el aumento de precios por parte de proveedores, lo que eventualmente podría trasladarse al consumidor final.

Aun así, aseguró que la cámara ha pedido a los afiliados evitar incrementos inmediatos y mantener los precios actuales en la medida de lo posible, con el fin de no afectar la economía de los clientes.

Indicó que, en caso de ser necesario un ajuste, este sería moderado: «Si llegaran a aumentar los precios, podría ser entre un tres y un cinco por ciento, pero es muy difícil que llegue al 10».

González agregó que se espera que la inflación no continúe con una tendencia ascendente durante 2026, «para que los restauranteros no peguemos en el bolsillo de nuestros comensales».