Victoria sede del Estatal de Softbol

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este jueves arranque el Estatal de Sóftbol Femenil, el cual se desarrollará del 28 al 30 de agosto en la capital tamaulipeca, donde se contemplan las categorías de Máster, Súper Master y Mayores y Decanas.

El estatal llevará el nombre de Rocío Arely Eguía Rodríguez, donde se estarán disputando más de 50 compromisos, los cuales se desarrollarán en cinco diamantes diferentes de Ciudad Victoria.

La actividad inicia el jueves 27 de agosto en el recién remodelado Parque de Softbol del 31 Morelos, siendo las categorías de Máster y Súper Master las que entrarán primero en acción.

Para que posteriormente al filo de 12:00 horas en los cinco escenarios que se tienen pensado realizar el torneo. Mientras que a las 20:00 horas en el 31 Morelos, donde se tiene pensado realizar un homenaje a Rocío Eguía Rodríguez.