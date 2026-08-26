Convocan a los hermanos Flores al ‘TRI’

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Tras una destacada actuación en los campeonatos nacionales juveniles de básquetbol de ADEMEBA, los hermanos Aimé y Alfonso Flores Eguía, originarios de Ciudad Victoria, fueron considerados para formar parte de la Selección Mexicana de Básquetbol rumbo a diversos eventos internacionales.

La invitación fue realizada por directivos de ADEMEBA, quienes han seguido de cerca el desarrollo de estos dos talentosos basquetbolistas. Dado que ambos ya han participado en procesos previos del combinado nacional, no desaprovecharán esta nueva oportunidad.

En el caso de Aimé, tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional U-14 celebrado en Chiapas.

Por su parte, su hermano Alfonso destacó recientemente en Durango al obtener el bicampeonato con la selección de Tamaulipas U-16, tras vencer en la gran final al representativo de Baja California.

Ambos deportistas victorenses se encuentran ahora a la espera del llamado oficial que les hagan los directivos de la Selección Mexicana para integrarse a su próxima concentración.