Confía Moreno en reacción ante Dorados

Ciudad Victoria, Tamaulipas .- Luego de una dolorosa derrota en el Clásico Tamaulipeco, el capitán de Correcaminos, Gerardo Moreno, reconoció el impacto anímico que dejó el resultado, pero aseguró que el equipo está consciente de lo que se juega y enfocado en recuperar el camino este fin de semana frente a Dorados.

Moreno fue claro al señalar que el rendimiento en el partido anterior estuvo lejos de lo esperado. “La mayoría no tuvimos un buen partido, desaprovechamos los primeros minutos y cometimos errores puntuales que nos terminaron afectando”, admitió el defensor, quien también subrayó que el golpe no solo caló en el vestidor, sino también en la afición, que venía respaldando al equipo jornada tras jornada.

En ese sentido, el capitán consideró que la única forma de revertir la situación es con resultados inmediatos. “No queda otra más que demostrar autoridad y contundencia. Tenemos que retomar la confianza ganando este partido”, afirmó.

Uno de los temas clave es la ausencia de Tomás Sandoval, goleador del equipo, lo que obligará a replantear el ataque. Moreno reconoció la importancia del delantero, pero confía en que sus compañeros sabrán responder. “Tenemos a Yair y a Diego, que tendrán que echar la mano y ponerse el traje para dejarlo todo en el partido”, comentó.

Además, explicó que el cuerpo técnico ya trabaja en variantes ofensivas para evitar la dependencia de un solo jugador. “Son características diferentes. Tomás es un jugador que no necesita tanto apoyo, mientras que otros requieren más acompañamiento. El profesor les está pidiendo que estén cerca y apoyen en las descargas”, detalló.

Sobre el momento que vive la institución, marcada por altibajos en los últimos años, Moreno aseguró que el grupo mantiene la concentración y la fe en revertir la tendencia. “Sabemos que este partido es de suma importancia porque nos puede catapultar a los primeros ocho, que es el objetivo primordial”, dijo.

De cara al duelo ante Dorados, el capitán descartó que la posición del rival en la tabla sea un factor que facilite el encuentro. “Va a ser difícil, no porque estén abajo, sino por el contexto: el viaje, que no juegan mal y que tienen un gran entrenador. No se les han dado los resultados, pero no es un mal equipo”, advirtió.

Finalmente, Moreno reiteró la urgencia de aprovechar el momento y no dejar escapar puntos clave. “Estamos conscientes de que puede ser de las últimas oportunidades para meternos de lleno a los ocho primeros. Tenemos que dejarnos el alma”, concluyó.