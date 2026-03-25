Correcaminos se juega todo: “Son cuatro finales”, advierte Walter Ortega

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la presión al límite y sin margen de error, el mediocampista de Correcaminos, Walter Ortega, dejó claro que el equipo tamaulipeco afronta la recta final del torneo con la obligación de sumar puntos si quiere mantenerse en la pelea por la Liguilla.

De cara al duelo de este fin de semana ante Dorados de Sinaloa, el jugador fue contundente: “No queda de otra más que ganar y hacerlo con autoridad”. Aunque reconoció la dificultad de la visita, también subrayó la importancia de no salir con las manos vacías. “Sabemos que Dorados es fuerte en su casa, entonces si no se puede ganar, no se puede perder”, apuntó.

Ortega explicó que el plantel es consciente de la situación en la tabla, donde la competencia es cerrada. “Tenemos cuatro partidos que son cuatro finales. Estamos todos muy pegados y no podemos dejar ir puntos”, dijo.

Autocrítica tras el clásico

El futbolista también se refirió a la reciente derrota en el clásico, un resultado que, admitió, golpeó al grupo. Sin embargo, rechazó que haya faltado actitud dentro del campo.

“Dolió perder, pero todos jugamos con la misma intensidad. A veces los nervios también juegan en contra y el partido se complica. No hay excusas, estamos en deuda con la afición y comprometidos a meternos a la Liguilla”, señaló.

Evolución individual

En el plano personal, Ortega destacó su crecimiento durante el torneo, especialmente tras cambiar de posición y asumir un rol más ofensivo dentro del esquema del equipo.

“Vine de menos a más. Cuando llegué tenía poca confianza, pero ahora la he retomado y me siento muy bien. Me ha tocado adaptarme y ayudar al equipo desde otra función, y eso me deja contento”, explicó.

El mediocampista aseguró que su principal objetivo es contribuir para que Correcaminos logre clasificar a la fase final. “Primero queremos la Liguilla, y después ya veremos hasta dónde podemos llegar”, agregó.

Ajustes tácticos

Finalmente, Ortega abordó aspectos a mejorar en el funcionamiento colectivo, particularmente en el ataque por el sector izquierdo, una de las áreas señaladas por el técnico al concluir el entrenamiento este martes en el CeFor, “el día que tengamos llegada por izquierda seremos imbatibles”: Chavo Díaz.

“El sistema ha sido diferente. Por derecha hemos sido más directos y explosivos, mientras que por izquierda buscamos más asociarnos. Nos falta mejorar en ese lado, pero el equipo está creciendo y cada vez se ve mejor”, concluyó.

Correcaminos enfrentará un cierre de torneo decisivo, donde cada punto será clave para mantener vivas sus aspiraciones en la competencia.