Secretaría de Salud liquida adeudos a Vectores

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 20 de abril del 2026

La huelga de brazos caídos anunciada por el personal de Vectores quedó sin efecto luego de que la Secretaría de Salud estatal se comprometiera a cubrir los adeudos pendientes por concepto de ayuda de camino durante esta semana.

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, confirmó que a partir de hoy se pagarán los meses de enero, febrero y marzo que por ese concepto, se debe a los trabajadores.

“Siempre ha habido buena comunicación con los trabajadores, son parte fundamental de nuestro sistema de salud y siempre los vamos a apoyar. Sí hubo un acuerdo y afortunadamente ya durante el transcurso de esta semana se va a tener todo lo que se tenía pendiente”, señaló la secretaria, quien atribuyó el retraso a temas administrativos arrastrados desde enero.

Es importante recordar que este sábado el sindicato a cargo de Adolfo Sierra Medina había anunciado que hoy lunes el personal de Vectores iría a huelga de brazos caídos pero 24 horas después dio marcha atrás a esa medida de presión argumentando que ya existía un compromiso de pago por parte de las autoridades.

Por otro lado, Hernández Campos informó sobre el avance que el programa IMSS Bienestar ya registra donde existe ya un 75% de afiliación en Tamaulipas, equivalente a cerca de un millón de personas.

Sobre el tema, explicó que el sistema unificado universal de salud entró en vigor el 17 de abril y que la primera fase contempla la credencialización y captación de datos. A partir de enero se iniciará la segunda etapa, con atención a urgencias, embarazadas, adultos mayores y eventos cardiovasculares, mientras que en el segundo semestre se ampliará a estudios de laboratorio, gabinete, TAC y resonancias.

La funcionaria reiteró que el objetivo es garantizar que todo mexicano tenga derecho y protección a la salud con calidad y oportunidad, conforme lo establece la Constitución y la Ley General de Salud