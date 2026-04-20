COEPRIS monitorea mortandad de peces y calidad del agua en el sur de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 20 de Abril del 2026

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcadiz, informó que se mantiene un monitoreo constante en la zona sur de Tamaulipas, particularmente en el estero del Camalote, donde se ha registrado la mortandad de toneladas de peces debido a la filtración de agua salina en cuerpos de agua dulce.

Rebolledo Urcadiz explicó que el fenómeno afecta principalmente al pez plata, especie de agua dulce que no es de consumo humano, pero cuya mortandad representa un riesgo sanitario si se comercializa en mercados locales. Por ello, COEPRIS trabaja en coordinación con los ayuntamientos de Altamira y Tampico, así como con la Secretaría de Salud estatal, para evitar que estos ejemplares lleguen a puntos de venta.

El funcionario detalló que la entrada de agua salina provoca problemas de oxigenación y alteraciones en el pH, lo que derivó en la mortandad masiva de peces en la zona limítrofe con Veracruz. “Estamos atentos a que no se consuma este tipo de producto, porque no está en condiciones”, subrayó.

Además del monitoreo de fauna, COEPRIS realiza muestreos de agua en la región conurbada de Tampico, Madero y Altamira, verificando la cloración en cerca de 60 puntos de la red de agua potable. “Si detectamos niveles bajos de cloro, informamos de inmediato a Comapa para que se tomen medidas correctivas”, señaló Rebolledo.

El comisionado aclaró que la turbiedad del agua es un tema distinto al de la cloración, aunque ambos son atendidos en coordinación con los organismos operadores. La cloración busca prevenir riesgos bacteriológicos, mientras que la turbiedad depende de procesos técnicos de las plantas de tratamiento.

Por otro lado el funcionario destacó que COEPRIS también trabaja con la industria restaurantera y la Canirac para garantizar el uso de trampas de grasa en establecimientos de comida, con el fin de evitar que residuos afecten la red de agua potable. “No se trata de persecuciones, sino de acompañar y apoyar a los negocios para cumplir con sus obligaciones”, puntualizó.

Con estas acciones, COEPRIS busca reducir riesgos sanitarios y proteger a la población del sur de Tamaulipas ante fenómenos ambientales y problemas en la red de agua potable