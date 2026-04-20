Pide Ninfa Cantú esperar a ver si buscará la candidatura de Nuevo Laredo

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 20 de abril.-La Secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar no se descarta como aspirante a la alcaldía de Nuevo Laredo, no obstante, se mostró con cautela para no adelantarse a los tiempos.

Ante la pregunta directa si dejará la dependencia para irse a trabajar por la candidatura, evadió responder directamente «a mí siempre me interesa el bienestar de Nuevo Laredo».

Cantú Deándar añadió «yo soy de allá siempre he trabajado para Nuevo Laredo en todos los aspectos, para la comunidad, en el Instituto Municipal de la mujer por ahí estuvimos colaborando».

Resaltó que en el caso que sea llamada contender «ya veremos pero por lo pronto estoy enfocado en mi tema y es donde debería de estar».

La funcionaria subrayó que por ahora se encuentra completamente concentrada en su labor como secretaria de economía y no hay ningún anuncio respecto a su salida para enfocarse en la candidatura para Nuevo Laredo.

No obstante todo dependerá del instituto electoral de Tamaulipas y las cuotas de género para saber si las candidaturas de Nuevo Laredo le corresponderá a hombres o mujeres.