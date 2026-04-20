UAT clasifica al Mundialito Universitario 2026 con sus equipos varonil y femenil de fútbol

Ciudad Victoria, Tam., 20 de abril de 2026.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su liderazgo en el ámbito deportivo universitario nacional, luego de que sus equipos representativos varonil y femenil de fútbol asociación obtuvieran su clasificación a la Copa Escolar de Educación Superior 2026, conocida como el Mundialito Universitario, tras una destacada participación en la fase regional celebrada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Este certamen, convocado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, reunirá a las mejores 16 instituciones de educación superior del país del 6 al 13 de mayo, teniendo como sede la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la rama varonil, el representativo de los Correcaminos mostró solidez competitiva desde su primer encuentro, al empatar sin anotaciones frente a la UANL y adjudicarse el punto extra en la tanda de penales. Posteriormente, consolidó su avance al imponerse con autoridad tres goles por uno ante el Tecnológico Nacional de México Campus Acuña, resultados que le permitieron concluir en la primera posición del grupo con cinco unidades.

Por su parte, el equipo femenil de la UAT logró su clasificación al ubicarse en la segunda posición del regional, tras conseguir una importante victoria de dos goles por uno frente a la UDEM, en una competencia de alto nivel donde enfrentó también a las escuadras de la UANL y la UADEC.

Cabe destacar que, en esta edición, la Copa Escolar de Educación Superior sustituye al Campeonato Nacional Universitario de Fútbol Asociación ANUIES 2026, en el marco del Mundial de Fútbol que se celebrará próximamente en nuestro país, lo que otorga un carácter especial a esta justa deportiva.

Con este logro, la UAT refrenda su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando el desarrollo del talento deportivo y fortaleciendo su presencia en escenarios de competencia nacional.