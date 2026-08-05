Vectores pide crear bolsa de trabajo real

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 05 de Agosto del 2026

El representante de Vectores en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Martínez, denunció que muchas plazas laborales se han entregado de manera preferencial a familiares de trabajadores jubilados o a personas sin perfil ni antigüedad, lo que ha generado inconformidad entre el personal eventual.

Recordó que durante la gestión de la anterior secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, se solicitó la creación de una bolsa de trabajo real, con un listado que respetara el escalafón y la antigüedad de cada trabajador. Sin embargo, dicha información nunca fue entregada.

“Nosotros tenemos derecho de impugnación. Si un compañero con más antigüedad y perfil ve que la base se otorgó a alguien sin experiencia, puede acudir al tribunal y tumbar esa base, aunque haya sido asignada por sindicato o autoridad”, explicó.

El representante señaló que el sindicato, encabezado por Adolfo Sierra, ha reconocido que su prioridad son los agremiados, lo que ha derivado en la asignación de plazas a familiares o amigos, incluso sin experiencia en las áreas correspondientes.

Ante esta situación, Miguel Martínez insistió en la importancia de que los trabajadores afectados presenten oficios de inconformidad y soliciten la información necesaria para proceder legalmente. “La invitación es clara: vamos a impugnar, se tiene que impugnar”, subrayó.

El movimiento de impugnación ya se ha iniciado en municipios como Matamoros, donde los trabajadores se han visto más afectados, y se busca replicarlo en Mante, Altamira y Victoria, con el objetivo de garantizar transparencia en la asignación de plazas.

Aclaró que el concepto de “preferencial” debe entenderse únicamente como la prioridad que se da a hijos de trabajadores jubilados, pero que en ningún caso debe usarse para justificar la entrega de plazas sin respetar el escalafón.

De esta forma, los trabajadores de Vectores reiteraron que seguirán impulsando la defensa de sus derechos laborales y exigirán que las plazas se otorguen conforme a perfil, código y antigüedad, evitando prácticas discrecionales que afectan la estabilidad del sector salud.