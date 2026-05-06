Eventuales de Salud anuncian marcha por salarios y basificación

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El representante del área de Vectores en la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Martínez, anunció que el próximo 15 de mayo se realizará una marcha pacífica en Ciudad Victoria para exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores eventuales del sector salud.

Recordó que cerca de mil trabajadores eventuales continúan percibiendo sueldos por debajo del salario mínimo, además de que persisten pendientes en materia de basificación y seguridad laboral; situación que parece no importarle a la autoridad según afirmó.

Martínez aseguró que, tras hacer pública la situación en una rueda de prensa, fue objeto de un “golpeteo” proveniente de la propia Secretaría de Salud, en lo que consideró represalias por su denuncia. “Filtraron documentos que no tenían por qué salir a la luz pública, con la intención de agredir mi persona”, señaló.

Ante la falta de respuesta oficial, anunció que el próximo 15 de mayo se realizará una marcha pacífica que partirá del Paseo Méndez hacia las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. “No queremos conflictos con la autoridad ni con la ciudadanía, pero nos están orillando a tomar este tipo de acciones”, explicó.

El dirigente recordó que la problemática de los eventuales se arrastra desde hace años y que, pese a las promesas de basificación, no se ha cumplido con la regularización de los trabajadores. “Nuestra lucha es legítima, buscamos seguridad laboral y reconocimiento a nuestro esfuerzo”, enfatizó.

Destacó que la cobertura mediática y el respaldo de los compañeros de salud han sido fundamentales para visibilizar la situación, pero insistió en que la solución depende de la voluntad de las autoridades.

Es importante recordar que desde 2023 los trabajadores eventuales de vectores han denunciado salarios inferiores al mínimo y la falta de reconocimiento a su antigüedad, lo que ha generado un clima de inconformidad creciente en el sector.