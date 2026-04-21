Trabajadores de Vectores denuncian sueldos por debajo del mínimo y exigen diálogo con la Secretaría de Salud

Por: Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria.- “No hay nada que festejar ni aplaudir”, sentenció Miguel Ángel Martínez, representante de los trabajadores de vectores en la Secretaría de Salud, al denunciar que cerca de mil empleados eventuales continúan percibiendo sueldos por debajo del salario mínimo, situación que se arrastra desde 2023.

Martínez expuso que cuentan con copias de recibos de pago que evidencian la precariedad: en la zona fronteriza, los trabajadores perciben 5 mil pesos menos que el resto, con ingresos de apenas 9 mil 451 pesos mensuales, frente a los 13 mil 226 pesos que deberían recibir. “Muchos tienen antigüedad de hasta 20 años y siguen en condición eventual”, lamentó.

El dirigente subrayó que desde el 20 de marzo han solicitado audiencia con la actual secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, pero no han sido recibidos. “Queremos diálogo, pero nos ignoran. Ayer hubo un evento y nosotros no estamos para aplaudir ni para tomarnos fotos”, reprochó.

La problemática de la basificación se arrastra desde 2018 y, lejos de resolverse con la llegada del programa IMSS Bienestar, los trabajadores aseguran que se ha agravado. “Se dijo que todos seríamos basificados y no ha sido así. Con estos cambios ningún beneficio nos ha alcanzado”, denunció Martínez.

El representante de vectores enfatizó que el personal eventual es el que realmente saca adelante el trabajo en Salud pero su esfuerzo no es reconocido. “El personal eventual es el que está sacando el trabajo y ellos no lo reconocen, ustedes pueden ir a cualquier área y se darán cuenta que son los eventuales los que hacen todo en comparación con los de base que ya tienen todo y prestaciones, afirmó.

Martínez descartó que vayan a realizar huelga de brazos caídos o tomar instalaciones, aclarando que si alguien lo hace será por otra corriente sindical. “Nosotros queremos ser importantes para la autoridad, pero nos siguen ignorando”, insistió.

En la rueda de prensa, acompañada por Alejandro Ceniceros, representante del PT, se reiteró que la situación es delicada y que la falta de respuesta de la Secretaría de Salud mantiene a cientos de trabajadores en la incertidumbre. “No hay nada que festejar, porque seguimos ganando menos del mínimo”, concluyó Martínez.