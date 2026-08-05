Bienestar llama a tramitar credencial de salud en los 43 municipios de Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La delegada de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, María de Lourdes Puente Vizcarra, hizo un llamado a la población para acudir a los módulos instalados en los 43 municipios del estado y realizar el trámite de credencialización que permitirá a los beneficiarios acceder a los servicios médicos del programa.

La funcionaria federal explicó que actualmente esta es una de las principales acciones que desarrolla la dependencia en la entidad, por lo que invitó a las personas que aún no cuentan con su credencial a aprovechar los módulos habilitados en todo el estado.

«Ahorita lo que tenemos es el que tenemos vigente. Estamos con la credencialización. Estamos trabajando en todo Tamaulipas. En los 43 municipios están los módulos instalados y quiero aprovechar este momento para invitar a toda la población de Tamaulipas a acudir a los módulos que están en cada uno de sus municipios para poder credencializarse en este programa, para que tengan la atención médica que deben de tener», expresó.

Puente Vizcarra detalló que el procedimiento es sencillo y únicamente requiere que las personas acudan al módulo correspondiente con la documentación oficial solicitada para completar el registro.

«Tienen que acudir al módulo, tienen que presentar su CURP, su acta de nacimiento; los documentos están en la página oficial y ahí los van a encontrar. Les van a tomar sus huellas, su fotografía y les van a entregar su credencial», indicó.

La delegada reiteró que la instrucción recibida por parte de la Secretaría de Bienestar es fortalecer la atención a la población y garantizar que los programas sociales lleguen a quienes más los necesitan.

«La instrucción que tenemos por parte de nuestra secretaria es seguir trabajando por Tamaulipas para fortalecer todos los programas, llegar a las bases, a nuestra población y seguir impulsando todos los programas para el bienestar para que lleguen a cada uno de los tamaulipecos que más lo necesitan», concluyó.