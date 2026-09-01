Llegan a Tamaulipas más de 25 mil 800 mdp al año por programas de Bienestar

Por: José Medina

Ciudad Victoria.—

Más de 25 mil 800 millones de pesos anuales llegan a Tamaulipas mediante los programas federales para el Bienestar, recursos que son dispersados directamente entre distintos sectores de la población, informó María de Lourdes Puente Vizcarra, delegada de Programas para el Bienestar en el estado.

Durante la entrega de 7 mil 125 tarjetas, la funcionaria explicó que los beneficiarios recibirán de manera directa los apoyos bimestrales correspondientes a los programas sociales en los que están inscritos.

Detalló que el programa Mujeres Bienestar contempla un apoyo de 3 mil 100 pesos, mientras que las personas adultas mayores reciben 6 mil 400 pesos.

“25 mil 800 millones de pesos es lo que está llegando anualmente”, afirmó Puente Vizcarra al referirse a la derrama de recursos federales que recibe Tamaulipas.

La delegada señaló que algunos programas prioritarios continuarán durante el proceso electoral, entre ellos Salud Casa por Casa, mediante el cual personal médico y de enfermería realiza visitas domiciliarias a adultos mayores previamente incorporados al padrón.

Por otra parte, ante el incremento de mensajes y enlaces falsos relacionados con los programas sociales, Puente Vizcarra exhortó a los beneficiarios a no proporcionar información personal ni acceder a ligas sospechosas enviadas mediante mensajes de texto.

“Que no caigan en estos mensajes falsos, que no caigan en estas ligas que les envían por mensajes de texto”, advirtió.

Recomendó a los beneficiarios acudir acompañados de algún familiar y solicitar apoyo únicamente al personal debidamente identificado dentro de las sucursales del Banco del Bienestar.

Asimismo, informó que los Servidores de la Nación estarán presentes durante los operativos bancarios para orientar a los beneficiarios y atender cualquier duda o eventualidad relacionada con el retiro de sus apoyos.