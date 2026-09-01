Becan a estudiantes de la UAT para el desarrollo de proyectos de base tecnológica

Ciudad Victoria, Tam.; 31 de agosto de 2026.

Estudiantes de diversas unidades académicas y facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) formalizaron su incorporación al Programa de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, Convocatoria 2026 del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), mediante la firma de Convenios de Asignación de Beca que les permitirá dar continuidad al desarrollo de sus proyectos diseñados para ofrecer soluciones digitales e ingenieriles a las necesidades reales de los sectores productivos del estado.

Las iniciativas de los equipos de estudiantes universitarios se alinean de manera directa con las políticas institucionales del rector, Dámaso Anaya Alvarado, las cuales están orientadas a promover la investigación científica aplicada, la transferencia tecnológica y el emprendimiento con un fuerte impacto social.

Gracias al rigor técnico, factibilidad e impacto de sus desarrollos fueron aprobados siete proyectos de equipos de la UAT, de un total de once que se autorizaron a nivel estatal, para acceder así a este esquema de acompañamiento especializado que les permitirá consolidar sus prototipos como startups y soluciones de base tecnológica maduras para el mercado estatal y nacional.

La comunidad estudiantil de la UAT encabezó la creación de propuestas clave en distintas disciplinas. Por parte de la Facultad de Ingeniería Tampico destaca la plataforma SaaS Multitenant CRM Gestión de Inversiones, diseñada para la centralización de clientes y procesos de venta; así como el Sistema Avanzado de Monitoreo de Stock y Gestión Operativa para el Sector de Servicios Alimenticios, un ERP modular en la nube orientado a resolver ineficiencias logísticas y optimizar el control de inventarios.

De la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria, el alumnado desarrolla innovaciones para el campo tamaulipeco mediante una plataforma SaaS para la Detección y Gestión de Enfermedades en Cultivos Agrícolas; la herramienta HYDROPLANT-LTE para la planificación hídrica y nutricional mediante balance de energía; así como el desarrollo colaborativo de la tecnología de collares IoT VITAPET DS para el monitoreo biométrico de ganado bovino de exportación, este último en colaboración con la Universidad Politécnica de Victoria.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria diseñaron MezcalTech Tamaulipas, un ecosistema digital que integra marketplace, trazabilidad, blockchain e inteligencia artificial para impulsar la comercialización del mezcal artesanal. De igual manera, alumnas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, en un proyecto conjunto con el TecNM Victoria, participan en la Plataforma Digital de Seguimiento Terapéutico y Desarrollo Educativo Inclusivo (Pequeñas Conexiones), enfocada en el acompañamiento psicopedagógico infantil.