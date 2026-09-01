Victoria, campeón en el estatal de béisbol

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La Selección Victoria Avance logró coronarse en el estatal de béisbol de la categoría Veteranos (40-49 años), torneo selectivo desarrollado en el municipio de Aldama durante el fin de semana, con lo cual los victorenses obtuvieron el boleto para representar al estado en el nacional de Puerto Peñasco, Sonora.

Los muchachos comandados por Víctor Diez Estrada terminaron la competencia de forma invicta y sellaron su campeonato al derrotar en la gran final al equipo de Matamoros Campesina en entradas extras, con marcador de 5 carreras a 4, en un duelo pactado a siete episodios que debió definirse en el octavo.

Por el selectivo victorense abrió en la loma de los disparos el zurdo Fernando López, quien lanzó cinco entradas y dejó el juego perdido 2-0. En su auxilio entró al relevo Zeferino Báez con una labor de una entrada y dos tercios, para finalmente cerrar el partido Rubén Aranda, quien se acreditó la victoria.

A la ofensiva destacaron Miguel Cerda, Sergio Suárez, Ricardo Vázquez y Rosendo Lara.

Asimismo, la Selección Victoria Avance cosechó reconocimientos individuales: Rosendo Lara fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) y Francisco Díez se consagró como campeón pitcher.