«Se Anuncia el LXIII Congreso Nacional y XIII Internacional de Trabajo Social en Ciudad Victoria»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. (AMIETS) realizará en esta Ciudad Capital el LXIII Congreso Nacional y XIII Internacional de Trabajo Social, bajo el eje temático «Derechos Sociales, Bienestar y Buen Vivir» , informó la doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, directora de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El encuentro académico convocará a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales del trabajo social, así como de disciplinas afines como psicología y nutrición, tanto a nivel nacional como internacional; “con el propósito de analizar, reflexionar y hacer propuestas para posibles soluciones ante los desafíos sociales que vivimos actualmente “.

El programa contempla ponencias magistrales, ejes temáticos y cinco talleres orientados al desarrollo de competencias profesionales.

Costos de inscripción:

Docentes e investigadores 800 pesos

Estudiantes 500 pesos

Talleres para docentes e Investigadores 300 pesos

La organización anunció la disponibilidad de becas del 50 por ciento para estudiantes, con el objetivo de fomentar su incorporación al proceso de investigación.

La doctora Cid de León destacó la importancia del evento para el fortalecimiento de la formación profesional: «Este congreso contribuye a generar intercambios de experiencias y propuestas entre profesionales de distintos contextos, lo que enriquece directamente la formación de nuestros estudiantes».

Por su parte, se agradeció el respaldo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, cuyo apoyo fue clave para la realización del congreso.

El LXIII Congreso Nacional y XIII Internacional de Trabajo Social AMIETS 2026 se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo del 2026 y la inauguración será en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

Cabe señalar que actualmente la UATSCDH cuenta con una matrícula de aproximadamente 900 estudiantes distribuidos en las licenciaturas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición, esperándose la participación de asistentes de todo el país y del extranjero.