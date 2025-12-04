Recomienda Congreso a municipios a evitar aumentos desmedidos en multas de tránsito

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 3 de diciembre.-

El Congreso del Estado hará un llamado a los gobiernos municipales para que eviten incrementos desproporcionados en las multas de tránsito previstas para 2026, informó el diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández.

El legislador señaló que, aunque el monto de estas sanciones es facultad directa de los cabildos, el Poder Legislativo se mantendrá atento para que no se registren aumentos que resulten excesivos para la población.

Precisó que el Congreso no tiene atribuciones constitucionales para modificar los reglamentos municipales, pero sí puede revisar sus alcances y emitir exhortos en caso de detectar ajustes drásticos.

Vargas Fernández explicó que las multas de tránsito están establecidas en los reglamentos de cada ayuntamiento, por lo que cualquier modificación se aprueba en ese ámbito y no pasa por el Congreso del Estado.

Aún así, subrayó que si se advierten incrementos desmedidos, el Congreso podría intervenir mediante un llamado formal a las autoridades municipales para reconsiderar sus decisiones.

El diputado indicó que actualmente las multas en Tamaulipas no se consideran excesivas y detalló que la sanción más alta corresponde a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Finalmente, reiteró que el Congreso se mantendrá vigilante para verificar que el cobro de las sanciones se haga conforme a lo establecido en los reglamentos municipales y sin afectar de manera injustificada a los ciudadanos.